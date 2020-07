Na tarde da última terça-feira, 21, o 3º Batalhão da Polícia Militar (BPM) recebeu a doação de 400 litros de álcool hidratado e glicerinado (gel), confeccionado e distribuído pelo Instituto Federal de Rondônia (IFRO) de Vilhena.

A iniciativa faz parte de um projeto do Ministério da Ciência e Tecnologia, no qual o IFRO de Vilhena, por meio de um Centro de Tecnologia, fabrica materiais e equipamentos para os trabalhadores que atuam em áreas de combate ao COVID-19. O projeto conta com parcerias de empresários e instituições locais e já produziu 2 mil litros de álcool. Policiais Federais, Civis, Penais e Corpo de Bombeiros também foram contemplados.

Além do álcool em gel para a desinfecção de superfícies e mãos, os profissionais desenvolvem outros equipamentos de proteção individual, como as face shields (máscaras de acetato). Estão à frente da coordenação os doutores Ricardo Vanjura, Valéria Arenhardt, Juliano Fischer e o mestre Roberto Simplício Guimarães.

“Para o Terceiro Batalhão foram designadas 200 unidades de 500 ml e 60 unidades de 5 litros o que, com toda certeza, será de grande valia no enfrentamento e combate ao Coronavírus por parte de nossa tropa na região do Cone Sul”, ressalta o comandante da unidade Major PM Carlos Carvalho Estrela Junior.