O Projeto de Lei 3183/20, do deputado federal Mauro Nazif (PSB – RO), que suspende a cobrança de dívidas relativas ao programa “Minha Casa Minha Vida”, foi aprovado na forma do substitutivo 795/20, do deputado Gutemberg Reis (MDB-RJ), na segunda-feira 20, na Câmara dos Deputados.

A proposta suspende as parcelas mensais de beneficiários do programa por até 180 dias, em razão das dificuldades financeiras ocasionadas pela pandemia de Covid-19. Essas parcelas serão pagas no decorrer do restante do contrato, com possibilidade de alongamento pelo período da suspensão, nos casos em que o contrato não estiver no prazo máximo de prestações.

“Estamos vivendo um momento ímpar por causa da pandemia do coronavírus, muitos brasileiros tem tido diminuição ou perda de renda. Sabemos que as pessoas de baixa renda são as que mais estão sofrendo neste momento e são que mais precisam de incentivos para a aquisição da tão sonhada casa própria, mas muitas famílias de classe média também estão perdendo seus empregos e estão com dificuldades de honrar suas parcelas. A aprovação da proposta, é um socorro financeiro urgente. É um grande passo na direção de amparar milhares de famílias brasileiras, e lhes dar a dignidade de poder manter suas casas sem se endividar. Uma grande vitória!”, disse Nazif.