A troca de farpas e acusações demonstram que a campanha eleitoral rumo à principal cadeira do Executivo e às 13 vagas no Legislativo municipal já iniciou em Vilhena.

Internautas têm agido como “fiscais”, através de denúncias, para evitar o que eles consideram campanha antecipada dos gestores públicos usando da mídia institucional para promoção pessoal.

Um caso desse aconteceu nesta quarta-feira, 22, quando o prefeito Eduardo Japonês (PV) usou da mídia oficial para divulgar um vídeo explicando o funcionamento do programa “Balde Cheio”, da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri).

O mandatário foi até o distrito de Nova Conquista, quando visitou a propriedade de um sitiante beneficiado pelo programa de produção de leite.

Usando servidores e o veículo oficial, Japonês foi até o local e recebeu elogios. “Admiro a administração do prefeito, que é muito boa. Fez com que o homem se interesse em viver aqui, gostar de viver aqui, e ganhando dinheiro”, disse o agricultor no vídeo.

Em resposta, Japonês disse que “nós tivemos essa visão do ‘balde cheio’, porque realmente a gente via que o produtor tem animal, tem a terra, quer trabalhar, mas não tem informação”.

Após a divulgação do vídeo, internautas, como o advogado Carlos França, alertaram nas redes sociais para um suposto crime eleitoral a poucos meses da eleição municipal e, coincidentemente, a assessoria da prefeitura emitiu “nota importante e urgente” anunciando a retirada do vídeo das redes sociais oficiais da prefeitura e solicitou a quem compartilhou que exclua ou delete.

“NOTA IMPORTANTE E URGENTE – Publicamos e compartilhamos hoje mais pela manhã uma reportagem em vídeo sobre o Projeto Balde Cheio, com texto intitulado “Balde Cheio: qualidade de vida e renda para o pequeno produtor de leite”. sociais oficiais da Prefeitura Municipal de Vilhena. E, onde foi possível, também deletamos o vídeo dos grupos de WhatsApp nos quais o tínhamos compartilhado. Por isso, pedimos a gentileza de não o publicar, nem o compartilhar. Caso já o tenha publicado ou compartilhado, por favor, exclua-o ou delete-o. É importante. Assim que corrigirmos a falha, vamos compartilhar e encaminhar novamente. Pedimos desculpas pelo incômodo e agradecemos pela colaboração. / Secretaria Municipal de Comunicação”, diz a nota.

Em seguida, Carlos França questionou: “Porque será que foi encontrado falhas? Por comprovar matéria política e em período político com garoto propaganda Eduardo Japonês em programa institucional? Com certeza essa matéria comprova cometimento de crimes eleitorais com uso da máquina pública. Servirá pra instrumental uma ação judicial de investigação eleitoral por ocasião do pedido de registro de candidatura”.

DE NOVO

Não é a primeira vez que Japonês utiliza a mídia institucional para suposta campanha eleitoral antecipada. Em junho, passado, o nome dele apareceu nas reportagens veiculadas pela assessoria apresentando projeto de restauração do Museu Casa de Rondon (leia mais AQUI).

>>> VEJA O VÍDEO ABAIXO:

