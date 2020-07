Vilhena registrou 18 novos casos confirmados de vilhenenses com covid-19, sendo oito por RT-PCR, oito por por teste rápido e dois por vínculo epidemiológico.

Além disso, a cidade registrou 31 novos casos suspeitos e 26 recuperados. Dessa forma, Vilhena registra até as 19h de hoje: 1.042 casos confirmados de vilhenenses, 6 positivados moradores de outras cidades, 16 óbitos de vilhenenses, 5 óbitos de moradores de fora e 175 casos suspeitos.

Há atualmente no município 221 casos ativos de moradores de Vilhena, bem como 805 já recuperados e 6 transferidos.

O óbito registrado a mais como morador de fora no boletim de hoje é de coloradense do sexo masculino com 78 anos que já havia sido notificado em boletim anterior por ter falecido na cidade, mas, à época, ainda era considerado caso suspeito.

O resultado positivo de seu exame foi publicado no último dia 21 e é inserido hoje pela Vigilância Epidemiológica no relatório local, após instabilidades no sistema estadual. Internado na UTI da Central de Atendimento à Covid sem necessidade de respirador no dia 16 de julho, o paciente evoluiu rapidamente com piora nos sintomas e não resistiu à doença, vindo a óbito no dia 17.

Há 16 pacientes internados em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19, sendo sete na UTI, dos quais três com necessidade de respirador (dois do sexo masculino 61 e 78 anos e um do sexo feminino com 88 anos), bem como outros quatro pacientes na UTI, sem necessidade de respirador (dois do sexo masculino com 67 e 78 anos e dois do sexo feminino com 69 e 77 anos).

Outros nove pacientes estão internados na Enfermaria da Central, quatro do sexo masculino com 49, 50, 70 e 71 anos e cinco do sexo feminino com 29, 63, 66, 70 e 71 anos. Dos internados, 12 têm resultado positivo para covid-19 e quatro são suspeitos. A taxa de ocupação de leitos da Central de Atendimento à Covid-19 é de 44,4% (sendo 70% na UTI e 35% na Enfermaria).