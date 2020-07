R.R.P., 21 anos, procurou a polícia após ser vítima de estelionato na quinta-feira 23, em Chupinguaia.

Segundo o Boletim de Ocorrências (B.O), a vitima estava procurando lojas virtuais para comprar um celular e encontrou uma revendedora de Santa Catarina nos anúncios do Instagram.

Com isso. R.R.P. entrou em contato com a suposta empresa e foi informado que era necessário o depósito de R$ 500,00 para o aparelho ser enviado com até oito dias, e o restante do pagamento deveria ser efetuado via boleto bancário.

A vitima realizou o pagamento e enviou o comprovante via WhatsApp para o vendedor, que imediatamente o bloqueou. R.R.P. pesquisou sobre a suposta empresa e descobriu que a mesma fazia apenas suporte, ao entrar em contato com o proprietário foi informado que diversas pessoais tem ligado para ele e relatado o mesmo tipo de golpe.