T.H.S.C., 21 anos, e S.S., 40 anos, foram presos em posse de sete celulares furtados na manhã de quinta-feira 23, no Setor 17 em Vilhena.

De acordo com o Boletim de Ocorrências (B.O), a polícia realizava diligências pelo local em busca do suspeito de roubo de celular ocorrido na manhã de quinta, quando avistou o jovem em uma bicicleta com as mesmas característica narrada pela vítima. Ao ver a viatura, o homem tentou fugir para dentro de sua casa, porém a guarnição o abordou.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram o celular que havia sido roubado. Na casa do suspeito haviam mais seis aparelhos e duas cintas brancas de amarrar carga. Com a mãe do jovem foi encontrado entre o absorvente e calcinha a quantia de R$ 480,00.

Questionados sobre a procedência do celular, ambos afirmaram ter comprado em uma “boca de fumo” na cidade. Com isso, mãe e filho foram levados a Unidade Integrada de Segurança Pública de Vilhena (Unisp) e entregue ao delegado de plantão.