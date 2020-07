Direção, coordenadores e professores das Unidades da Unesc de Cacoal, Vilhena e Porto Velho realizaram diversas atividades que marcaram a semana de integração, que teve início no último dia 20 e vai até o próximo dia 31, em reuniões com o objetivo de planejar as ações para o segundo semestre do ano letivo de 2020 e que devido à pandemia do novo coronavírus, a maior parte das reuniões tem sido no ambiente virtual possibilitado pela plataforma Google Meet.

Os encontros presenciais têm envolvido apenas direção e coordenadores do curso, sempre respeitando o uso de máscaras, o limite máximo de pessoas e o distanciamento entre cada uma delas.

Na próxima segunda-feira 27, o médico Gustavo Henrique Bernardes da Costa comemora aniversário em Blumenau (SC) onde reside. Gustavo é filho do casal Cristina e Vornei Bernardes da Costa da Sicoob Fronteiras.

Registrei na renomada cooperativa financeira Sicoob Fronteiras a gerente PJ Vanessa Simoni na agência em Cacoal.

Em Cacoal, na próxima segunda-feira 27, Jô Marquiori comemora aniversário ao lado do esposo médico ginecologista Edson Marquiori.

Em Cacoal, na próxima quarta-feira 29, a elegante Dulcinéia Muniz do Nascimento comemora aniversário ao lado do esposo Antônio Carlos do Nascimento diretor executivo da Unesc Cacoal/Vilhena/Porto Velho.

O cirurgião-dentista implantodontista Wesley Lauterte da Oral Design em Cacoal, há 16 anos na profissão, festeja os 10 anos de sua elegante e moderna clínica odontológica junto com sua dinâmica e dedicada equipe.

A maior loja de decoração e móveis no estado de Rondônia, Casa & Decoração em Cacoal está com até 50% ou se preferir 10% de desconto em até 6x no cartão em todos os produtos que oferece de alta qualidade e marcas famosas para qualquer tipo de ambiente.

Encerra hoje 25, o aplaudido Forza Online Fiat com ofertas incríveis e imperdíveis nas concessionárias Fiat PSV em Cacoal (69) 3441-1300 e Rolim de Moura (69) 3442-2300 do renomado Grupo Gilberto Miranda em Rondônia. Entre em contato e confira as condições que prepararam para você.