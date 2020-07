Neste sábado, 25, Vilhena registrou dois óbitos de pacientes com covid-19, sendo um de vilhenense e outro de morador de fora.

A cidade registrou ainda 28 novos casos confirmados de vilhenenses com covid-19, sendo 22 por RT-PCR e seis por teste rápido.

Além disso, a cidade registrou um resultado negativo. Dessa forma, Vilhena registra até as 20h30 de hoje: 1.144 casos confirmados de vilhenenses, sete positivados moradores de outras cidades, 17 óbitos de vilhenenses, seis óbitos de moradores de fora e 147 casos suspeitos.

Há atualmente no município 308 casos ativos de moradores de Vilhena, bem como 819 já recuperados e sete transferidos.

O óbito de vilhenense registrado hoje é de paciente do sexo masculino com 78 anos. Internado no dia 16 de julho na UTI, mas sem necessidade de respirador, o paciente teve de ser intubado no dia 18. Após oito dias com a respiração mecânica, o paciente não resistiu e veio a óbito neste sábado, 25.

O outro óbito é de morador de Pimenta Bueno, do sexo feminino, com 61 anos, que foi internada há dois dias já com necessidade de respirador, evoluindo para óbito também neste sábado, 25.

Há 16 pacientes internados em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19, sendo quatro na UTI, dos quais dois com necessidade de respirador (um do sexo masculino com 34 anos e um do sexo feminino com 88 anos), bem como outros dois pacientes na UTI, sem necessidade de respirador, um do sexo feminino com 69 anos e outro do sexo masculino com 71 anos.

Outros 12 pacientes estão internados na Enfermaria da Central, seis do sexo masculino com 29, 49, 66, 70, 71 e 88 anos e seis do sexo feminino com 42, 51, 57, 66, 71 e 77 anos. Dos internados, 14 têm resultado positivo para covid-19 e dois são suspeitos. A taxa de ocupação de leitos da Central de Atendimento à Covid-19 é de 44,4% (sendo 40% na UTI e 46% na Enfermaria).