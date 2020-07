S.P.A., de 69 anos, foi preso na madrugada deste domingo, 26, quando dirigia embriagado na BR-364, em Vilhena.

Conforme boletim de ocorrência, uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal (PRF), fazia ronda pela BR-435, quando ao acessar a BR-364, avistou um carro Fiat Palio que trafegava em ziguezague pela rodovia.

Com isso, no Km 24 – os patrulheiros federais, abordaram o condutor, que ao sair do veículo, não acionou o freio de mão e o automóvel começou a se movimentar, parando após bater no meio-fio da via.

O motorista aparentava sinais de embriaguez e foi convidado a fazer o teste do bafômetro, no qual apontou 0.52 de teor alcoólico por litro de ar expelido pelos pulmões, confirmando que o agricultor estava embriagado.

Diante dos fatos, o idoso foi levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) e apresentado ao delegado de plantão para providências cabíveis.