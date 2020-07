Vilhena registrou, neste domingo, 26, quatro novos casos confirmados de vilhenenses com covid-19, sendo um por RT-PCR e três por teste rápido.

Dessa forma, Vilhena registra até as 19h de hoje: 1.148 casos confirmados de vilhenenses, sete positivados moradores de outras cidades, 17 óbitos de vilhenenses, seis óbitos de moradores de fora e 146 casos suspeitos.

Há atualmente no município 312 casos ativos de moradores de Vilhena, bem como 819 já recuperados e oito transferidos.

Há 17 pacientes internados em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19, sendo sete na UTI, dos quais quatro com necessidade de respirador (dois do sexo masculino com 34 e 71 anos e dois do sexo feminino com 69 e 88 anos), bem como outros três pacientes na UTI, sem necessidade de respirador, dois do sexo feminino com 37 e 42 anos e outro do sexo masculino com 70 anos.

Outros 10 pacientes estão internados na Enfermaria da Central, cinco do sexo masculino com 29, 49, 71, 76 e 88 anos e cinco do sexo feminino com 34, 53, 54, 57 e 66 anos. Dos internados, 14 têm resultado positivo para covid-19 e três são suspeitos. A taxa de ocupação de leitos da Central de Atendimento à Covid-19 é de 47,2% (sendo 70% na UTI e 38% na Enfermaria).

35,8 INFECTADOS EM RO

O Estado registrou até hoje 35,8 mil casos confirmados e 814 óbitos. No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 2,419 milhões, com 87 mil mortes. No mundo são 16,4 milhões de casos confirmados e 651 mil mortes.

ATENDIMENTO

Pessoas que tenham sintomas ou se considerem suspeitas de ter covid-19 devem procurar os postos de Saúde em Vilhena. Aos fins de semana a unidade em funcionamento é a Afonso Mansur, na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes (das 7h às 19h). Leia todo o protocolo de atendimento no link: http://www.vilhena.ro.gov.br/index.php?sessao=b054603368vfb0&id=1411266.