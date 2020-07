A Prefeitura de Corumbiara, representada pelo prefeito Laércio Marchini, recebeu nesta manhã desta segunda-feira, 27, a equipe da Coordenadoria de Educação Ambiental da Sedam, tendo como objetivo orientações voltadas à preservação e cuidados neste período de pandemia e os riscos.

A prefeitura, em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SEMAM), tem trabalhado para minimizar os impactos causados pela covid-19 no município e as ações da Sedam fortalecem as medidas tomadas.

De acordo com Marchini, a importância da parceria do município com a “Nova Sedam” voltada a Educação Ambiental e cuidados que os produtores devem tomar neste momento de pandemia, além de treinamentos, cursos e seminários voltados aos produtores rurais também foram tratados na reunião.

Ele explicou que a parceria trará aos munícipes mais seguranças e agilidade nos processos de licenciamentos ambientais.

Na reunião, também foi tratado o Plano de Gestão Ambiental de Prevenção ao Desmatamento e Prevenção às queimadas e Incêndios florestais.

As ações preventivas objetivam reduzir os focos de Incêndios no município. Uma placa divulgando a campanha foi instalada na entrada da cidade, conscientizando a população sobre os riscos da fumaça das queimadas.

Para o titular da Sedam, Marcílio Lopes, “a educação Ambiental do órgão tem papel primordial pra reduzir os ilícitos ambientais, tendo em vista que às queimadas culturalmente levam grande parte da nossa população aos postos de saúde por problemas respiratórios e a covid-19 também, para que não se agravem os problemas da população com maior disseminação do Coronavírus”.

Ele informou que a equipe de Fiscalização Ambiental e Prevenção vem percorrendo o Estado para orientar a população sobre os riscos e informando que quem realizar queimadas nesse período será penalizado aos costumes da lei, tendo em vista apoio dado a Sedam na operação “Verde Brasil 2”.

A ação de fiscalização prevê multa de R$ 1 mil por hectare para quem realizar queimada não autorizada.