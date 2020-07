A segunda quinzena do mês e o consequente menor poder de compra da população reduziram a procura por ovos, enfraquecendo a liquidez e as cotações do produto em todas as regiões acompanhadas pelo Cepea.

Com dificuldades em negociar – e com eventuais excedentes nas produções -, agentes do setor indicam a possibilidade de adiantarem a programação de descartes das poedeiras mais velhas, com o objetivo de controlar a oferta de ovos.

Vale ressaltar que a desvalorização dos ovos vai na contramão do movimento observado nos mercados das principais proteínas de origem animal (carnes bovina, suína e de frango) consumidas no Brasil, cujos preços têm se mantido em patamares elevados neste mês, favorecidos tanto pela oferta reduzida de animais para abate quanto pela demanda externa aquecida.