O corpo do caminhoneiro vilhenense Guilherme de Carvalho Neto, de 35 anos, que morreu em acidente no último sábado, 25, na rodovia Transamazônica Km 117 – Rurópolis Pará, será transladado para Vilhena.

Guilherme dirigia um caminhão rodo trem carregado com adubo. Contudo, dias antes havia acontecido um acidente no local e a pista ainda estava escorregadia, devido óleo na via.

Com isso, para não bater de frente com outro caminhão desviou, mas acabou batendo no último vagão do outro veículo e saiu da pista, sofreu traumatismo craniano e morreu no local, sendo necessário auxilio do Corpo de Bombeiros para retirar o corpo que estava preso as ferragens.

De acordo Nayara Suellen Moraes, esposa de Guilherme, confirmou a reportagem do Extra de Rondônia na tarde desta segunda-feira, 27, que o corpo de Guilherme chegará a Vilhena na madrugada desta terça-feira, 28, e será velado até as 10 horas na igreja Batista de Nova Vilhena, em frente a JC Transportes, e depois sepultado no Cemitério Cristo, ao lado de seu avô.