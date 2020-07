O deputado estadual Eyder Brasil (PSL) esteve no último final de semana cumprindo agenda nos municípios do Cone Sul de Rondônia.

Em entrevista a reportagem do Extra de Rondônia, o parlamentar contou que desde a quarta-feira 22, tem visitado várias cidades para fiscalizar a aplicação de suas emendas.

Em Vilhena, além de checar as obras o deputado esteve reunido com o partido para discutir a preparação das eleições municipais. “Neste ano não participaremos de forma protagonista, apenas iremos compor com algum grupo político”.

EMENDAS NO CONE SUL

Das emendas destinadas está R$ 70 mil para sinalização das ruas de Cerejeiras, assim como R$ 50 mil na área da saúde para aquisição de medicamentos. Já em Pimenteiras, o deputado garantiu a quantia de R$ 100 mil que será usada na construção da Guarda Mirim.

No município de Vilhena, Eyder Brasil destinou emenda para a escola militar Almirante Tamandaré usada na reforma da biblioteca e climatização do espaço, também faz parte dos recursos do deputado a cobertura da academia ao ar livre do Centro de Atendimento a Terceira Idade (Cati) solicitado pelo vereador Carlos Suchi (Podemos).

“Temos buscado estar muito presente aqui no Cone Sul e fazendo aquilo que é nossa obrigação como deputado de Rondônia”.

PREPARAÇÃO PARA AS ELEIÇÕES

Segundo Eyder Brasil, o Partido Social Liberal (PSL) em Rondônia vem forte nas eleições dos grandes municípios. “Em Porto Velho, Ariquemes e Ji-Paraná participaremos efetivamente do pleito”.

Sobre seu nome estar a apreciação como pré-candidato, o deputado afirma que continua, mas o partido conta também com a presidente da banda do “Vai Quem Quer”. “Não há nada decidido ainda, o grupo discutirá quem vai participar do pleito durante a convenção”.

Em relação ao seu relacionamento com o governador, o deputado destaca que continua bom, mesmo Marcos Rocha não fazendo mais parte do PSL por questões particulares. “Continuamos líder do governo na assembleia, estreitamos o laço de trabalho e temos conseguido avançar nos projetos do governo no Estado de Rondônia”.

O deputado finaliza ressaltando que a população rondoniense pode esperar por muito trabalho e cobrança em todo o Estado de Rondônia. “Reafirmo meu compromisso com o Estado, não só no local que nasci ou me elegi”.