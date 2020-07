J.M., 33 anos, foi detido pela policia por realizar furtos em supermercados, atacarejos e lojas de Vilhena no inicio da tarde de domingo 26, centro da cidade.

De acordo com o Boletim de Ocorrências (B.O), J.M. entrava em supermercados e atacados retirava o sensor das carnes, jogava dentro dos freezeres e escondia na roupa para passar despercebido.

No inicio dessa tarde, o homem repetiu a ação no Atacadão, porém um funcionário percebeu e o seguiu até o carro estacionado em outro atacarejo da cidade, momento em que com a ajuda de populares o segurou e acionou a polícia.

Durante a revista, foi encontrado duas peças de picanha da marca Friboi furtadas no Atacadão, peito bovino especial do supermercado Super Mais e uma picanha do chef na Friron. O suspeito confessou os crimes e foi conduzido junto a Unidade Integrada de Segurança Pública de Vilhena (Unisp).

Por volta das 15h, um representante da Havan compareceu a delegacia informando que o mesmo homem também havia furtado da loja duas parafusadeiras, ponteiras de fenda e um perfume.