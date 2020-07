O deputado estadual e também presidente da Comissão da Indústria, Comércio e Tecnologia Chiquinho da Emater (PSB) visitou na segunda-feira 27, diversas fábricas de alimentos em Ji-Paraná.

O parlamentar conheceu as instalações das fábricas Marília Nutrição Animal, Campilar Alimentos e Rical Indústria de Alimentos.

A Marília Nutrição Animal é responsável pela produção de alimentos em nutrição animal para as regiões Norte e Centro-Oeste tendo uma grande linha de proteinados.

Já a Campilar investe no produtor local, gerando oportunidades e fomentando a economia regional e nacional. Hoje a empresa conta uma extensa linha de produtos, dentre elas uma variedade de temperos e condimentos, sobremesas e produtos naturais ultrapassando mais de 420 itens no seu catálogo que são oferecidos para a população.

E a Rical trabalha com produtos primários como o arroz, feijão, farinha, canjica e milho para pipoca. A empresa atende o Estado de Rondônia e também fornece produtos para o Acre, Sul do Amazonas, e ainda, exporta para Bolívia e Peru. Estiveram presentes durante as visitas o senador Marcos Rogério, os deputados estaduais Laerte Gomes, Cássia dos Muletas e Diego Campos presidente do Basa.