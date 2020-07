O pioneiro Milton Bianchini, de 70 anos, é a primeira vítima de covid-19 no município de Chupinguaia.

Ele faleceu nas primeiras horas desta terça-feira, 28, num hospital do município de Cacoal, onde estava internado.

Em mensagem enviado ao Extra de Rondônia, a prefeita Sheila Mosso lamentou e emitiu nota de pesar pela morte do pioneiro, que era muito querido no município.

“É com imenso pesar que recebemos a notícia do falecimento do seu Milton, importante pioneiro e desbravador, uma perda irreparável para Chupinguaia. Aos parentes e amigos, desejamos os mais profundos sentimentos e unimos a eles nossas orações. Que Deus os conforte”, disse a mandatária municipal.

Milton chegou em Chupinguaia em 1992, era casado com Benedita Leornor de Souza Bianchini, deixou 5 filhos, 14 netos e 4 bisnetos.

De acordo com Rosangela Pinnheiro, do setor de epidemiologia, Milton teve os sintomas da covid-19, mas fez o teste rápido deu negativo. Por orientação médica, ele foi transferido para Cacoal onde foi constatado que estava infectado após realização de tomografia. Desde então estava internado no hospital desse município até seu falecimento.

CASOS AUMENTAM

Devido ao expressivo número de infectados, a prefeita publicou decreto nesta segunda-feira, 27, anunciando toque recolher, proibição de comercialização de bebidas alcoólicas e multa quem não usar máscaras na rua (leia mais AQUI).