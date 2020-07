A colheita da temporada brasileira de café robusta 2020/21 está próxima do final. No Espírito Santo, restam menos de 10% do total para ser colhido, e em Rondônia, a atividade já terminou, conforme indicam colaboradores do Cepea.

Quanto ao arábica, a colheita da safra 2020/21 tem sido beneficiada pelo clima mais seco, com avanço significativo das atividades no Sul de Minas Gerais (de 50 a 60% do total até a semana passada). Em relação aos preços, estão em alta para ambas as variedades, devido à alta nos futuros e à retração vendedora.

Para o robusta, nessa terça-feira, 28, o Indicador CEPEA/ESALQ do tipo 6 peneira 13 acima fechou a R$ 361,76/sc, avanço de 1,47% frente ao dia 21 – a retirar no Espírito Santo. Em relação ao arábica, o Indicador CEPEA/ESALQ do arábica tipo 6, posto na capital paulista, fechou a R$ 517,67/saca de 60 kg, forte alta de 4,55% no mesmo comparativo.