As pessoas que possuem agendamento para atendimento presencial na Ciretran de Vilhena (Detran-RO) devem ficar atentas ao telefone celular, pois os servidores estão realizando contato com os usuários para agilizar a entrega dos documentos e liberar espaço para novos atendimentos. Atualmente os agendamentos estão chegando a meados de setembro.

A Ciretran, assim como todas as demais unidades do Detran em todo o Estado, encontra-se com acesso restrito desde o decreto de Calamidade Pública do governo de Rondônia para o enfrentamento da Covid-19. Todos os atendimentos presenciais são realizados somente com agendamento prévio. Para evitar contaminação de servidores, colaboradores e usuários, foi limitado o quantitativo de funcionários para o trabalho presencial: atualmente são apenas 10 trabalhando presencialmente (1/3 do total de funcionários).

De acordo com o chefe da Ciretran, Gustavo Ozeika, nesta semana foi autorizado pela direção geral da Autarquia a mobilização de servidores que estão em home office (e não pertencem ao grupo de risco) para agilizar o atendimento da população.

“Desde o início da pandemia estamos trabalhando com diversas restrições e cuidados, sempre com o intuito de preservar a saúde de servidores e usuários. O quadro reduzido, aliado a demanda alta por documentos que Vilhena sempre teve, fez com que nossa agenda de atendimento ficasse muito extensa, uma vez que temos que limitar a quantidade de usuários para evitar aglomerações”.

Para diminuir a quantidade de dias de espera dos usuários os atendimentos estão sendo realizados até mesmo fora do horário convencional de funcionamento do órgão. Os servidores estão entrando em contato por meio do telefone (fixo ou celular) indicado pelos usuários no momento do agendamento.

Desta forma, o chefe da Ciretran orienta a toda população que fique atenta as ligações do órgão, que poderão ocorreu a qualquer momento do dia. “Estamos buscando dar mais agilidade nos serviços prestados à população neste momento delicado de nossa história. E vamos fazer com muita segurança e responsabilidade, com os cuidados a saúde em primeiro lugar”.

PRORROGAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2020

O Detran prorrogou novamente o vencimento da taxa de licenciamento anual referente ao exercício 2020. Pela nova tabela, os finais de placa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 estão com vencimento para 31 de agosto de 2020.

Ozeika explica que a autarquia de trânsito vem prorrogando os finais de placa, que pela tabela anterior já estariam vencidos, desde o início da pandemia do coronavírus e a decretação de Calamidade Pública pelo governo de Rondônia para o enfrentamento da Covid-19.

LICENCIAMENTO ANUAL ELETRÔNICO

Ozeika explica que a emissão do licenciamento anual, o popular verdinho, pode ser feito em casa, ou baixado no celular, no aplicativo Carteira Digital de Trânsito. “Foi implantado este ano o CRLV-e, que é a versão eletrônica do licenciamento anual, com a mesma validade em todo território nacional, do documento impresso pelos Detrans. Com um simples cadastro no Portal de Serviços do Denatran o proprietário do veículo pode obter o documento no conforto do lar. A previsão é que a versão tradicional do documento (em papel moeda), deixe de existir a partir do próximo ano”, explicou.

SERVIÇOS DE CNH E CONSULTAS ON-LINE NO SITE

A consulta de veículos, emissão de taxas, consulta de nada consta e abertura de processos de CNH (renovação, 2ª. Via e outros) estão disponíveis on-line, no site do Detran. Lá, o usuário também pode agendar para realizar a biometria (etapa da renovação antes do exame) e retirada de CNH.

TRANSFERÊNCIAS DE VEÍCULOS E OUTROS SERVIÇOS POR E-MAIL

Os serviços relacionados à veículos, como transferência de propriedade, mudança de município, transferência de UF, 2ª. via do CRV (Recibo de transferência), liberação de veículos estão sendo solicitados e agendados no e-mail vilhena@detran.ro.gov.br.

“O contribuinte que necessita realizar um processo de transferência de um veículo, por exemplo, pode estar encaminhando a nós toda a documentação necessária (CRV, documento com foto e comprovante de endereço) por e-mail. Nós vamos abrir o processo e encaminhar de volta a taxa do serviço. Quando recebermos a confirmação do pagamento, já realizamos o agendamento para retirada do documento pronto”, explicou Ozeika.

De acordo com o chefe da Ciretran, esta metodologia evita que o usuário se dirija ao órgão diversas vezes para conseguir a documentação emitida ou uma liberação de veículo.