O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PSL) se reuniu na tarde de terça-feira 28, com o embaixador da Bolívia no Brasil, Wilfredo Rojo Parada. O encontro aconteceu na embaixada da Bolívia, em Brasília.

A reunião aconteceu a pedido do Coronel Chrisóstomo. Entre os assuntos discutidos, o deputado solicitou o apoio do embaixador para promover ações que criem empregos e facilitem o comércio entre os dois países – em especial na fronteira da Bolívia com Rondônia.

“Discutimos sobre a intenção do presidente Jair Bolsonaro em visitar Rondônia e Bolívia em agosto, além da retomada do comércio entre os países para incentivar a atividade de pequenas e médias empresas. São ações que vão ajudar muito a economia do nosso Estado em meio à crise financeira provocada pela pandemia de covid-19”, explicou Coronel Chrisóstomo.

Outros temas abordados incluem um acordo binacional de comércio, a construção da ponte Brasil-Bolívia no município de Guajará-Mirim, a revalidação dos diplomas de médicos brasileiros formados na Bolívia e uma parceria para ajudar estudantes de baixa renda do Brasil a estudar medicina na Bolívia.

“Estamos trabalhando dia e noite para tecer acordos e ajudar nosso povo a superar um momento tão complicado. Se trabalharmos juntos, vamos gerar renda e promover saúde à população de Rondônia”, conclui o deputado.