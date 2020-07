O deputado Alex Silva (Republicanos) esteve visitando na última quarta-feira 22, a Escola Carlos Drummond de Andrade, no município de Candeias do Jamari.

A visita se deu para verificar o andamento das obras de construção da escola, que está em fase final de acabamento das novas salas de aula que atenderá em média 120 alunos por turno.

A ampliação foi conquistada através de emenda parlamentar do deputado, no valor de R$ 270 mil. “Vamos continuar trabalhando pela melhoria da educação em todo o Estado. Fico muito feliz em poder contribuir com essa ampliação da escola que vai atender mais de 120 alunos do município de Candeias”, concluiu o deputado.