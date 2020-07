Hoje, dia 30, Sicoob Fronteiras completa cinco anos em Cerejeiras, que tem como gerente Leandro Maciel. O município se destaca pelo potencial de mercado na região, onde o agronegócio vem crescendo nos últimos anos.

A cooperativa oferece produtos e serviços para pessoas físicas e jurídicas, como linhas de crédito, empréstimos, investimentos e opções de soluções para o agronegócio.

O professor Vitor Marçal coordenador do curso de direito da Unesc de Vilhena e as acadêmicas do 5º período, Dominik Cristina Martins e Rhadylen Micaelly de Camargo foram aprovados e selecionados como membros de um grupo de pesquisas focado na “Responsabilização Civil e Dano”, coordenado pela doutora Ana Cláudia Zuin Mattos do Amaral, professora vinculada à graduação, mestrado e doutorado em direito da Universidade Estadual de Londrina (UEL/PR).

Sempre bom trocar ideias com o versátil advogado Vornei Bernardes da Costa, um dos fundadores do Sicoob Fronteiras em Cacoal, que teve início com a Credicacoal e atualmente com agências em Ministro Andreaza, Cerejeiras e Colorado do Oeste e Pontes e Lacerda (MT). E ainda, com escritórios nos municípios mato-grossenses Barra do Bugres, Mirassol d’Oeste e São José do Quatro Marcos.

Senador Acir Gurgacz entre o vereador Claudemir Littig “Mão” e a prefeita Glaucione Rodrigues confirmou a ordem de serviço para pavimentação do Bairro São Marcos, em Cacoal, na última terça-feira. As obras terão início em breve, graças a liberação de R$ 1.146.638,00 em emendas de seu programa “Calha Norte”.

Registrei na Casa & Decoração em Cacoal a cirurgiã-dentista Maria Eduarda Macedo. A loja está com até 50% ou 10% de desconto em até 6x no cartão.