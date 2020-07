Acidente envolvendo um caminhão Mercedes Benz e uma caminhonete Hilux aconteceu na tarde de quarta-feira, 29, no cruzamento da Avenida Marechal Rondon com a Rua Dom Pedro I, no centro de Vilhena.

Conforme boletim de ocorrência, o condutor do caminhão de 40 anos, disse à polícia que trafegava pela via sentido Cuiabá, quando no cruzamento não percebeu a placa de “PARE” e avançou a via, com isso, acabou colidindo com a caminhonete dirigida por um homem de 78 anos, que saia da rotatória e acessava a Rua Dom Pedro I.

No choque, o idoso sofreu ferimentos, sendo levado ao Hospital Regional de Vilhena.