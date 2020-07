F.U.P.S., de 22 anos, T.A.A.L., de 18 anos e J.W.S.S., de 20, foram presos pela Polícia Militar (PM), no final da tarde desta quarta-feira, 29, transportando mais de 1 quilo de substancia aparentando ser maconha para Chupinguaia.

Segundo boletim de ocorrência, a PM recebeu informação do Núcleo de Inteligencia (NI) de Pimenta Bueno, que dois homens e uma mulher estariam transportando certa quantia de entorpecente para Chupinguaia, sendo que no ônibus estava a mulher e um homem, no qual era o cobrador e o outro seguia na frente do coletivo numa moto Bros 160.

Contudo, a PM de Chupinguaia com apoio da PM do Guaporé – fizeram o cerco na entrada da cidade abordando primeiro motociclista F.U., e logo após o ônibus, no qual estava a mulher T.A., que é esposa de F.U., e o cobrador J.W., sendo localizado com a mulher a droga pesando 1,163 quilogramas.

Diante dos fatos, os três envolvidos receberam voz de prisão e foram levados para o quartel.

Após a confecção do boletim de ocorrência, os detidos foram encaminhados para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena e apresentados ao delegado de plantão juntamente com o entorpecente apreendido.