A equipe da Vigilância Sanitária (VS), sempre atenta de forma competente à fiscalização do município, interditou duas áreas públicas na manhã desta sexta-feira, 31, em Vilhena: o parque ecológico e um lago localizado ao lado do pesque-pague do Roque.

Ao Extra de Rondônia, Alfredo Guancino Júnior, coordenador da VS, informou que a medida foi necessária tendo em vista a aglomeração de pessoas nestes locais, principalmente, nos finais de semana.

“A ação é importante devido ao grande número de denúncias e a falta de consciência da população com a gravidade do momento que estamos passando devido à pandemia da covid-19”, explicou.

Localizado às margens da BR-174, ao lado do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), o parque ecológico é um dos principais pontos de lazer dos vilheneneses. No local há mais de mil árvores plantadas, lago, trilhas, passarela de madeira e ciclovia.

FISCALIZAÇÃO

Nas últimas semanas, o trabalho da equipe da VS tem sido intensificado na área urbana e rural, com a fiscalização e interdição de alguns estabelecimentos comerciais e de balneários (leia mais AQUI e AQUI).