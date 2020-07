Cacoal, representando o Estado de Rondônia, ficou em 4º lugar no ranking da votação popular e foi destaque da Região Norte em sustentabilidade da água com o projeto “Renascer das Águas” do Prêmio MuniCiência nesta sexta-feira (31).

O projeto faz parte do UniverCidades, realizado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) com o apoio da União Européia no Brasil.

A prefeita Glaucione Rodrigues acompanhou por videoconferência o resultado da votação popular do prêmio, onde Cacoal ficou entre as cinco iniciativas municipais mais votadas que foram reconhecidas pelo público por meio de votação online.

O projeto teve início de forma tímida em 2013, na gestão passada, e cresceu a partir de 2017 na gestão da prefeita Glaucione, onde já foram recuperadas ou estão em processo de recuperação mais de 40 nascentes, além da restauração do solo de propriedades rurais com técnicas que evitam que as águas das chuvas escorram para as minas.

A ideia é de promover o desenvolvimento sustentável, fomentar a conscientização ambiental e a importância da recuperação e manutenção das nascentes, ao mesmo tempo em que fortalece políticas públicas nacionais, como agricultura Familiar, recursos hídricos, educação ambiental, desenvolvimento no campo sustentável e restauração, proteção e preservação das áreas de mata ciliar e áreas de proteção ambiental (APPs). O programa ainda possibilita que a água chegue até as casas de pessoas que antes tinham pouco acesso ao recurso natural.

“Esperamos que esse projeto seja exemplo para Rondônia, para outros municípios no país, pois zelar pela água é zelar pela vida. A água é fundamental, e a qualidade e disponibilidade desse recurso vital devem ser asseguradas para que as sociedades continuem a se desenvolver em seus capítulos sociais, econômicos e culturais”, frisou Glaucione.

O PRÊMIO

Em sua terceira edição, o Prêmio tem como objetivo reconhecer e disseminar as iniciativas das administrações públicas municipais com impacto positivo e transformador na sociedade, e recebeu 235 inscrições de prefeituras e consórcios municipais de todo o país. Destas iniciativas, 30 foram previamente selecionadas e, depois, dez municípios finalistas receberam uma comissão técnica da CNM para produção de vídeos e guias de replicação sobre os projetos. Os materiais serão disponibilizados, ainda este ano, para consulta de administradores públicos, acadêmicos e demais interessados em gestão municipal no Brasil.

Os gestores dos cinco projetos mais votados participarão de experiência internacional para a troca de informações sobre gestão municipal. A data e o modelo do encontro – presencial ou online – ainda serão definidos pela organização da premiação.

Ficaram entre as cinco melhores iniciativas os municípios: 1º LUGAR- Venâncio Aires/RS, 2º LUGAR- São Lourenço da Mata/PE, 3º LUGAR- Conde/PB, 4º LUGAR- Cacoal/RO e em 5º LUGAR- Consórcio Quiriri/SC.