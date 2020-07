Acidente envolvendo um carro VW Gol e uma moto Biz – aconteceu na tarde desta sexta-feira, 31, na Avenida Jô Sato (BR-174), área urbana de Vilhena.

De acordo com informações obtidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, a condutora do carro seguia pela Avenida Tancredo Neves, sentido Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, quando no cruzamento com a rodovia, colidiu com a motociclista que trafegava sentido Juína.

No choque, a motoneta foi lançada cerca de 10 metros e bateu numa outra moto que estava na via em sentido contrário.

A condutora da moto sofreu ferimentos e foi levada ao Hospital Regional. A motorista do carro nada sofreu, mas estava muita nervosa com o acontecido. O condutor da outra moto não foi atingido, apenas o veículo.