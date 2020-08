Dois homens foram detidos pela Polícia Militar (PM), após promoverem “quebra-quebra” num bar localizado na Rua 906, no Bairro Alto Alegre, em Vilhena.

De acordo com boletim de ocorrência, a PM foi chamada pela vítima de 28 anos, e contou que que estava em se estabelecimento comercial, quando dois homens em visível estado de embriaguez, posteriormente identificados pelas iniciais L.H.F.C., de 19 anos e J.M.S., de 28, entraram e começaram a quebrar diversos objetos, entre eles uma TV de 55 polegadas e garrafas de cerveja, chegando a jogar garrafas do proprietário, no qual causou lesão no tórax.

A dupla dizia fazer parte de facção criminosa em Vilhena e que seu grupo não fica na cadeia e que ele iria ver o que ia acontecer com ele.

Contudo, quando a guarnição chegou ao local, a dupla não se intimidou com a presença dos policiais e começaram a proferir palavras ofensivas e ameaças, fazendo gestos com se estivessem armados.

Diante dos fatos, foi preciso usar de táticas policiais para conter e algemar os suspeitos que estavam embriagados e agressivos. E, assim leva-los para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).