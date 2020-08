Um homem de aproximadamente 1,80 de altura, de cor morena, trajando camiseta da empresa Rondobrás, foi encontrado morto na tarde deste sábado, 1, na área rural de Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, algumas pessoas que estavam pescando no Rio Barão do Melgaço, aproximadamente 20 quilômetros de Vilhena, sentiram um mal cheiro que vinha de uma mata nas proximidades do rio, com isso, foram averiguar e se depararam um cadáver do sexo masculino.

A Polícia Militar foi comunicada e de imediato uma guarnição foi até ao local e constatou o fato.

Apesar do estado avançado de putrefação, foi observado que o corpo não portava nenhum tipo de documento e estava com as orelhas cortadas e as mãos amarradas para trás.

Após os trabalhos de praxe, o corpo foi liberado para a funerária São Matheus fazer a remoção.

Contudo, devido ao estado cadavérico, se até as 12 horas deste domingo, 2, não aparecer ninguém para reconhecer o corpo, será enterrado como indigente.