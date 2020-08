Deputado Ezequiel Neiva (PTB) destinou recursos ao município de Cerejeiras, para a compra de quase 600 manilhas a serem utilizadas no Porteira Adentro, projeto que consiste em melhorar a entrada das pequenas propriedades rurais.

O objetivo, de acordo com o deputado, é melhorar a qualidade de vida das famílias do campo e garantir escoamento dos produtos da agricultura familiar. Com este investimento serão melhorados os acessos de aproximadamente 70 pequenas propriedades rurais.

O programa de instalação de manilhas foi iniciado nesta semana, no Travessão do Telê, na Linha 1. A prefeita Liseth Marth (PV) e os vereadores Kiko (PP), Saulo Siqueira (PTB), Zeca Rolista (PTB), e o secretário de Agricultura, Danilo Marth, acompanharam os trabalhos. Também responsável pela solicitação ao deputado, o vereador DJ Samuka (PV) não pode inspecionar os trabalhos devido a outros compromissos.

A prefeita agradeceu a Ezequiel Neiva pela parceria que o parlamentar tem firmado com o município, destinando recursos para o desenvolvimento da cidade. O vereador Saulo falou da importância do recurso para fortalecer as ações do homem do campo, da agricultura familiar.

Ezequiel Neiva destacou que os municípios rondonienses têm em comum a agricultura familiar como um dos pontos fortes da economia. Disse que é importante apoiar o produtor, que garante o alimento, gera empregos e renda.