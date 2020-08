O corpo encontrado na linha 135, área rural de Vilhena, na tarde de sábado, 1, por pessoas que pescavam no Rio Barão do Melgaço, pode ser de um apenado de 22 anos – que cumpria pena por roubo, em Vilhena. Leia (AQUI).

O cadáver foi encontrado com as orelhas cortadas e mãos amarradas, além disso, a vítima usava tornozeleira eletrônica, no qual o último sinal foi transmitido para Colônia Penal aproximadamente há 13 dias, dando conta que a vítima pode ter sido morta no último dia 20.

Contudo, a reportagem não vai divulgar o nome nem a foto da vítima, porque ainda não foi confirmado oficialmente pela Polícia Civil.