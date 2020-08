J.A.O., de 23 anos, foi detido na noite de domingo, 2, pela Polícia Militar (PM), após se envolver em acidente de trânsito, na Avenida Melvin Jones, em Vilhena.

De acordo com boletim de ocorrência, J., dirigia um caro VW Gol e seguia pela Avenida Melvin Jones, sentido BR-364, quando no cruzamento da Rua 1.512 acessou a via contrária, perdeu o controle de direção atravessou o canteiro central e bateu de frente com outro veículo.

J., alegou que era inexperiente no volante e isso teria contribuído para o acidente, mas ele apresentava sinais de embriaguez e foi convidado a fazer o teste do bafômetro, no qual apontou 0.65 de teor alcóolico expelido pelos pulmões, constatando embriaguez.

Diante dos fatos, o condutor foi levado para a delegacia de Polícia Civil e apresentado ao delegado de plantão.

