A Prefeitura de Vilhena recebeu nesta sexta-feira, 31 de julho, 259 contentores de resíduos pelo projeto “Coleta Mecanizada Solidária”, desenvolvido pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) e a Secretaria Municipal de Meio de Ambiente (Semma).

A ação virou destaque nacional depois que o Ministério do Meio Ambiente (MMA) postou no Facebook vídeo no qual o ministro Ricardo Salles trata da entrega desses contentores em Vilhena. Essa foi a segunda remessa do produto. O primeiro lote, com 265 contentores, foi entregue na semana passada.

No total, a Prefeitura já adquiriu 1,5 mil contentores e outros 700 ainda serão licitados. Também faz parte desse projeto um caminhão com equipamento de coleta e higienização dos recipientes, que já foi comprado e está em processo de montagem. O objetivo é instalar mais de 2,2 mil unidades desses contentores até o final do ano.

O recurso destinado para o projeto vilhenense, na ordem de quase R$ 4 milhões, é oriundo do programa “Lixão Zero”, do Ministério do Meio Ambiente, e conta com R$ 45 mil de contrapartida do Município, que foi o primeiro da região Norte do país a adotar o sistema e ser contemplado pelo programa do MMA.

O projeto visa eliminar as lixeiras das frentes das residências e aumentar cerca de 40% a quantidade de materiais recicláveis no munícipio de Vilhena. Para isso, a previsão é que metade da zona urbana seja contemplada com o novo modelo de coleta seletiva de resíduos.

Uma das vantagens da utilização dos contentores é a diminuição dos gastos com a coleta e destinação final dos resíduos sólidos, despesa que atualmente gira em torno de R$ 600 mil por mês. Com a economia, o Saae poderá fazer novos investimentos no setor, como ações para diminuir os impactos ambientais, por exemplo.

A Semma, que é a recebedora do recurso do MMA, tem a responsabilidade de acompanhar a execução do projeto pelo Saae, além de orientar e conscientizar a população e fiscalizar o uso dos equipamentos.

COMO VAI FUNCIONAR

Cada conjunto de três contentores, de cores diferentes, será colocado em pontos de aproximadamente 200 metros um do outro, de modo que as casas fiquem a cerca de 100 metros de distância de algum desses conjuntos.

A partir da instalação dos contentores será necessário separar os resíduos domésticos em três frações para descartar da seguinte maneira: (1) o contentor cinza receberá materiais de rejeitos, como detritos de varrição de casa, restos de alimentos engordurados, embalagens engorduradas da cozinha e lixo do banheiro; (2) o contentor azul receberá materiais recicláveis, como plástico, vidro, papelão, alumínio e demais objetos secos que podem ser reaproveitados e transformados em outros produtos; (3) o contentor marrom será usado para a coleta de materiais compostáveis, como casca de frutas ou legumes e restos úmidos de alimentos que podem ir para a fabricação de adubo orgânico.