No quadro “Giro pelo Brasil” desta segunda, 03, destaque para o empreendimento dos irmãos Arlindo Ribeiro Soares e Nelson Ribeiro Soares, ambos de Colatina-ES, que apostaram na pecuária rondoniense em desenvolvimento e inauguraram no último mês de março um confinamento em Vilhena com capacidade estática para 16 mil cabeças.

De acordo com o originador da Friboi em Vilhena, Wagner de Alencar, o confinamento da Agropecuária Monte Cristo reúne em sua estrutura tecnologias que reforçam um ambiente propício para a produtividade dos animais, como o cocho em cima de uma faixa de 3 metros de largura de concreto, o que evita formação de barro na beirada da praça de alimentação das baias, por exemplo.

“Esse confinamento foi construído aqui no próprio município de Vilhena, na Agropecuária Monte Cristo. A (capacidade) estática dele, no momento, é para 16 mil cabeças. […] É uma indústria de alimentos, de carne, que é muito bem feita, de muito bom gosto. Esse confinamento nós estávamos acompanhando desde o ano passado, em 2019, junto com o Serjão e o Márcio (gerentes do grupo) e, para este ano eles já estão prontos e estão fechando boiada. Boiada de muito boa qualidade, boiada raçuda. [… Nós, do município de Vilhena, só temos que agradecer mesmo. Isso é riqueza para o próprio município, para o estado, este investimento do Nelson e do Arlindo. Quero deixar um grande abraço ao Nelson e ao Arlindo Ribeiro e um abraço para todos os companheiros do confinamento que estiveram empenhados na construção desta estrutura. Parabéns pelo empenho”, declarou Alencar.

