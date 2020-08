Direcionada aos alunos do ensino médio matriculados na rede pública e particular, o Colégio Unesc programou uma verdadeira maratona de aulões preparatórios para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, que serão aplicadas em janeiro e fevereiro de 2021.

Através da plataforma Google Meet, os alunos do ensino médio vão poder assistir às aulas preparadas exclusivamente pelos professores do Colégio Unesc. Divididos em disciplinas, os aulões estão previstos para acontecerem ao longo de todo o semestre, sempre aos finais de semana.

Neste mês de agosto, por exemplo, estão programados os aulões de química, no dia 16, com o professor André Costa; de biologia, no dia 23, com o professor Jean Lucas e também o aulão de inglês, com a teacher Letícia Oliveira, no dia 30 de agosto.

Vale ressaltar que os aulões são gratuitos e abertos a todos os alunos do ensino médio, matriculados em escolas públicas ou privadas, que queiram participar. Recomenda-se fazer a inscrição com antecedência, pelo site https://ofertas.unescnet.br/ aulao

“O Colégio Unesc tem o objetivo de contribuir com aqueles que querem se preparar ainda melhor para o Enem 2020. Esta é uma ótima possibilidade para revisar conteúdos e até mesmo ampliar o conhecimento. Por isso convidamos aqueles vão fazer o Enem 2020 para se organizar e participar dos Aulões junto conosco”, destacou Marla Mendes, diretora do Colégio Unesc.