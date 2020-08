O governo de Rondônia, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), abriu na segunda-feira 03, as inscrições do processo seletivo para contratação de laboratorista de solo, topógrafo, oficial de manutenção em lubrificação, oficial de manutenção em borracharia, mecânico de máquinas pesadas, motorista de veículos pesados, operador de máquinas pesadas, auxiliar em serviços gerais (atividade de campo) e auxiliar de serviços técnicos, por tempo determinado.

Segundo o diretor do DER, Elias Rezende, o governador Marcos Rocha autorizou a abertura total de 206 vagas, sendo 120 de contratação imediata e 86 de cadastro reserva, visando estruturar as frentes de serviço das 14 residências e das quatro usinas de asfalto do órgão distribuídas pelos municípios do Estado.

“Mesmo com o atual cenário de estado de Calamidade Pública em Rondônia, as ações voltadas para melhorias na infraestrutura das estradas, sob responsabilidade do governo do Estado, seguem firmes neste verão amazônico. Estamos trabalhando para os avanços nos serviços de manutenção de rodovias, garantindo, assim, melhor trafegabilidade nas rodovias estaduais”, explicou Rezende.

O edital prevê a contratação de mais 200 vagas para atuar nas residências regionais do DER nos municípios de Porto Velho, Colorado do Oeste, Ariquemes, Ouro Preto do Oeste, Cacoal, Rolim de Moura, Machadinho do Oeste, Alvorada d’Oeste, Buritis, Ji-Paraná, Vilhena, Pimenta Bueno, Jaru, Buritis e São Francisco do Guaporé.

As contratações decorrentes deste edital serão realizadas através de contrato por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transporte, conforme alínea “a” do inciso III, do artigo 2º da Lei n. 4.619, de 22 de outubro de 2019, durante o prazo de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

INSCRIÇÕES

As inscrições deverão ser feitas em dois momentos. O primeiro, de caráter parcial, por meio do portal do DER (http://seletivo2020.der.ro.gov.br) até o próximo domingo 09, quando o candidato passará informações cadastrais e curriculares.

No segundo momento, de caráter final, se dará a entrega dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria D, se for o caso (Operador de Máquinas Pesadas), comprovante de participação em cursos na área pretendida, se tiver, comprovante de experiência profissional, anotação em CTPS ou declaração emitida por pessoa jurídica.