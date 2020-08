O contador pioneiro Darci Cerutti visitou a redação do Extra de Rondônia na tarde desta terça-feira, 4, para anunciar que assumiu a presidência do Democratas e a pretensão de disputar a prefeitura de Vilhena na eleição deste ano.

Sempre voltado ao setor social, Darci, que já foi presidente de várias entidades no município, explica que a intenção de disputar o pleito deve-se a um convite vindo do senador Marcos Rogério, presidente estadual do Democratas.

Darci tem experiência administração, resultado de cargo de vice-prefeito que exerceu na gestão da ex-prefeita Rosani Donadon (MDB), no período de janeiro de 2017 a abril de 2018.

“É gratificante ter o nosso trabalho reconhecido pela sociedade. E agora é o momento que me sinto preparado para contribuir ainda mais com o município de Vilhena. A experiência de ser vice-prefeito ampliou meu conhecimento em administração pública para tratar de assuntos nas esferas municipais, estaduais e federais. E através do convite do senador Marcos Rogério, colocamos o nosso nome à disposição do partido como pré-candidato a prefeito”, disse.

Entre seus projetos, Darci avaliou prioridades em duas áreas: Educação e Saúde. “Mas Vilhena precisa de mais incentivos na indústria, comércio e programa de geração de emprego e renda, como também vamos buscar novas alternativas através de investidores para o município. Vilhena está precisando de gestores que peregrinem junto a investidores visando emprego e renda para a população. Posso citar a instalação da empresa Havan em Vilhena como resultado do nosso trabalho junto ao empresário Luciano Hang. Ele e o Ratinho estiveram em Vilhena, gostaram e investiram, e aí estamos vendo a ‘Rede Massa’, emissoras de rádio espalhadas em vários municípios de Rondônia”, argumentou.

Darci deixou uma mensagem de reflexão e fé aos vilhenenses. “Primeiramente, minha mensagem é de dias melhores frente a esse momento de pandemia. Fiquei honrado ao ser convidado para participar do pleito pelos líderes estaduais do Democratas. Digo que estamos abertos ao diálogo junto a representantes de outros partidos. Nas reuniões, todos concordam para uma nova opção à prefeitura, já que a alternância na gestão é salutar. O poder está na mão do povo, e peço que nesse momento tenham bastante sabedoria, já que estamos falando do futuro dos nossos filhos e netos”, finalizou.