O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PSL) comemorou a conclusão das obras do novo trevo na travessia urbana de Ariquemes, na BR-364 no Vale do Jamari em Rondônia.

A rotatória é o principal acesso para a BR-421. O trevo foi finalizado na terça-feira 04, pelo Governo Federal e os motoristas já podem circular pelo local.

“A BR-364 é uma importante rodovia de escoamento da produção agrícola e pecuária de Rondônia. A vida de produtores rurais, empresários e trabalhadores vai melhorar muito com a conclusão do novo trevo. Nosso povo merece e precisava muito dessa obra”, celebra Coronel Chrisóstomo.

Em julho, o deputado se reuniu com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e pediu apoio do Governo Federal para a conclusão das obras através do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). “Em apenas um mês, o DNIT concluiu as construções e entregou o novo trecho aos motoristas que trafegam pelo local. O próximo passo é concluir a iluminação da travessia, que deve ocorrer nas próximas semanas”, conclui Coronel Chrisóstomo.

De acordo com o DNIT, cerca de 8 milhões de toneladas de grãos são transportadas pela BR-364/RO todos os anos. A rodovia federal é o principal corredor logístico para escoar a produção agrícola de Rondônia, além da parte Norte e Oeste do Estado do Mato Grosso.