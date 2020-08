De acordo com informações repassadas à redação do Extra de Rondônia, Anthony José Aular, de 26 anos, que é auxiliar de serviços gerais na cidade de Colorado do Oeste, teve um desentendimento com a esposa no último domingo, 2, após saiu de casa e desapareceu.

Após a discussão o rapaz pegou uma muda de roupa, uma botina e disse que ia para Cabixi – onde seu patrão Thiago toca algumas obras e saiu, deixando a esposa gravida, um filho de 3 anos e uma filha de 4 anos, porém, não chegou ao seu destino relatado e não foi mais visto.

Se alguém souber do paradeiro de Anthony ligar para 190 Polícia Militar ou (69) 9-9393-8543 – (69) 9-8448-1039 falar com Thiago Construtor.