Em ofício enviado à redação do Extra de Rondônia nesta terça-feira, 4, a Justiça Eleitoral informa o remanejamento, provisório, de local de votação no pleito eleitoral do dia 15 de novembro no município de Vilhena.

Trata-se da alteração de local de votação da escola Noeme Barros para a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), localizada na avenida Tancredo Neves, no bairro Marcos Freire.

De acordo com ofício assinado pelo juiz da 4ª zona eleitoral, Vinícius Bovo de Albuquerque, a decisão tem por finalidade a necessidade de otimizar as seções eleitorais e locais de votação, a fim de atender ás questões de segurança, logística e fiscalização das medidas sanitárias a serem adotadas.

>>> LEIA, ABAIXO, O OFÍCIO NA ÍNTEGRA: