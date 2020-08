Durante o mês dos pais, a Pescaça estará com 15% de descontos nos produtos de caça, pesca, camping e vestimentas.

E tem mais, a loja oferece pacotes experimentais de tiros de 60, 40, 30 e 20 disparos de pistola, revólver, carabina e rifle com até seis alvos que variam de R$ 55,00 a R$ 160,00, todas acompanhadas de instrutor. Podem participar pessoas acima de 18 anos sem antecedentes criminais.

E as novidades não param, a Pescaça agora conta com uma variedade de armas importadas. Já para quem quer tirar o Certificado de Registro (CR), a loja oferece toda a documentação pelo valor de R$ 2,9 mil em até seis vezes no cartão, com teste de capacitação técnica de tiro, taxa de produtos controlados e assessoria documental.

Não perca tempo e faça uma visita, a Pescaça está localizada na Avenida Major Amarante, 2392 – centro de Vilhena, e atende pelos telefones 3321-6279 / 9 8121-0278.