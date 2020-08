Ao todo, 15 pessoas foram levadas para a delegacia de Polícia Civil, onde deverão responder por desacato, perturbação de sossego e descumprimento do Decreto Municipal que proíbe aglomeração devida a pandemia.

Conforme boletim de ocorrência, inúmeras pessoas ligaram no 190 da Polícia Militar (PM), dando conta que na Rua 906 no bairro Nova Esperança, em Vilhena, acontecia uma festa com muitas pessoas, som exageradamente alto e regado a bebidas alcoólicas, entre outros.

Com isso, várias viaturas foram enviadas para o local, onde ao chegarem constataram o fato e em contato com o proprietário da casa, desacatou os militares com palavras de baixo calão.

Diante dos fatos, todas as pessoas que estavam na festa foram qualificadas na ocorrência e apresentadas ao delegado de plantão para providências cabíveis.