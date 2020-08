Com vasta experiência no setor público, o advogado vilhenense, Gilson César Stefanes, 52, visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta quarta-feira, 5, para anunciar a sua pré-candidatura a vereador pelo Partido Social Cristão (PSC).

Morador na cidade desde 1996, Stefanes pretende levantar no Parlamento Municipal a bandeira da geração de emprego e renda. “Este é um fator de equilíbrio nas relações sociais na nossa comunidade”, acredita.

Ele veio para Rondônia com oito anos de idade, ocasião em que seus pais perseguiam o sonho do “Novo Eldorado Brasileiro”. A Família se estabeleceu no Projeto Integrado de Colonização (PIC) Paulo Assis Ribeiro, em Colorado do Oeste.

Em 2004, Stefanes ingressou no curso de Direito da Associação Vilhenense de Educação (AVEC) – e, ao longo do curso, criou raízes em Vilhena. Atuou como advogado, secretário municipal em Colorado do Oeste e Vilhena, assessor parlamentar federal (ex-deputado federal Natan Donadon), foi coordenador do programa “Terra Legal”, do governo federal e, em sua última incursão pela vida pública, depois de presidir o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) – de Vilhena, ocupou o cargo de secretário Municipal de Transportes e Trânsito (Semtran).

VIDA PARLAMENTAR

César Stefanes entende o mandato de vereador como uma ferramenta para tornar as relações sociais mais justas e humanas. Para tanto, ele destaca a necessidade de o candidato a vereador ter amplo entendimento da dimensão do cargo ao qual pretende concorrer.

“O que o cidadão pode esperar do seu vereador?”, questiona. “A função do parlamentar Municipal é legislar, criar e aprovar leis que venham ao encontro dos anseios da população, entretanto, não se pode perder de vista o caráter fiscalizatório do mandato parlamentar. Nessa linha, pretendo fiscalizar com rigor as finanças do Município, acompanhar de perto a execução orçamentária, promover a manutenção do controle externo do Poder Executivo”, enfatiza.

O pré-candidato diz que espera atuar em toda a vida política, econômica e social de Vilhena.

NOMINATA

Sobre as eleições/2020, César revela que o PSC vai apresentar uma nominata completa para concorrer à Câmara dos Vereadores. “Estamos vindo bastante fortes e competitivos”, opina.

Atualmente, ele atua como advogado tendo como linha a busca de soluções de conflitos de forma amigável, porém, não se esquiva de ingressar com ações judiciais com vistas a favorecer aqueles que esperam por justiça.

Stefanes diz que pretende propor políticas fiscais que visem desonerar o setor produtivo e, por tabela, toda a massa de contribuintes do Município. “Assim, tornaremos Vilhena muito mais competitiva no cenário econômico estadual, o que vai se refletir na geração de emprego e renda ao vilhenense”, opina.

EMPREGO E RENDA

Sobre geração de empregos, César diz que tem um projeto: criar uma agência de empregos (uma espécie de SINE) municipal. “Com isso, traremos para essa esfera técnicos que entendam o mercado local de empregos; vamos catalogar as vagas; vamos estabelecer convênios com entidades variadas, como as do Sistema ‘S’ (Senai, Senac, Senat), Universidade Federal e Instituto Federal, faculdades particulares, para qualificarmos a mão de obra local. De repente não faltam empregos em Vilhena; o que pode estar faltando é o trabalhador qualificado. Precisamos atacar esse problema pela raiz”, concluiu.