O deputado federal Mauro Nazif (PSB/RO) protocolou no final da tarde terça-feira 04, o requerimento de urgência, nº 2052/20, na mesa da Câmara dos Deputados, para que seja colocado em apreciação o Projeto de Lei 1328/20, do senador Otto Alencar (PSD/BA), que trata sobre a não cobrança do valor dos consignados durante o período de decreto de calamidade por causa da pandemia do coronavírus. Este projeto já foi aprovado no Senado.

Ao mesmo tempo, Nazif, com demais deputados do PSB, apresentaram o Projeto de Lei 1154/20, que trata de matéria semelhante e que possivelmente será apensado ao texto do Senado.

“Solicitamos que nesse período do decreto de calamidade pública em decorrência da pandemia pelo coronavírus, que as instituições financeiras e bancárias não cobrem os valores dos empréstimos consignados realizados pelos servidores, empregados públicos e privados, aposentados e pensionistas. Pois com a pandemia muitos desses que fizeram empréstimos tiveram que assumir todas as despesas da família por causa de demissões, reduções de jornada de trabalho e salarial, ocorridas com familiares. Que o pagamento seja efetuado em parcelas iguais às que forem suspensas, e que não haja acréscimo de juros e correções monetárias ao iniciar o pagamento ao final do decreto”, disse Nazif.