Foi publicada no Diário Oficial da União, a prorrogação do prazo de vencimento de financiamentos de crédito rural para atividades agropecuárias que foram prejudicadas pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

As operações de crédito rural de custeio e investimento que venceriam em 15 de agosto foram prorrogadas para 15 de dezembro.

De acordo com o documento, os produtores rurais afetados pela estiagem em municípios que tiveram calamidade pública decretada e reconhecida pelo governo estadual, no período entre 20 de dezembro de 2019 e 30 de junho de 2020, e os prejudicados pela passagem do ciclone bomba no Sul também serão beneficiados pelo aumento no prazo.

Foi aprovada, ainda, a elevação dos limites de crédito de industrialização para agroindústria familiar, no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Para os agricultores atingidos pelo ciclone bomba, o Conselho Monetário Nacional autorizou o acesso ao crédito de custeio e investimento com as taxas de juros mais baixas aplicadas ao programa (2,75% a.a.).