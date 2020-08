Atualmente Rondônia tem plantado em torno de 11 mil hectares de algodão, com expectativa recorde de colheita para esta safra. Com esta produtividade pode alcançar o primeiro lugar como o maior produtor de algodão da região Norte.

A Fazenda Jaqueline, do Grupo Masutti, localizada em Vilhena é um grande exemplo de produção. Atualmente possui uma produtividade acima de 300 arrobas por hectares. Municípios do Cone Sul do Estado são os maiores produtores, com destaque para Vilhena.