Com o valor de R$ 3,20 milhões disponíveis para patrocinar projetos dos mais variados segmentos da Região Norte, o Banco da Amazônia vai abrir inscrições a partir do dia 5 de agosto para três editais de seleção de projetos de 2021.

Os Editais são de Chamada Pública Lei de Incentivo à Cultura, de Pautas do Espaço Cultural, também denominado “Prêmio Banco da Amazônia de Artes Visuais” e o de Patrocínios 2021.

O secretário executivo da instituição, Alcir Erse, informa que os segmentos contemplados são culturais, sociais, esportivos, ambientais, exposições e congressos. “Os projetos inscritos devem apresentar uma vertente que favoreça a sustentabilidade da região amazônica em suas áreas de atuação, seja no esporte ou na cultura. O candidato a ser patrocinado pelo banco deve observar os critérios dispostos nos editais, disponíveis no site institucional do Banco”, comentou.

INSCRIÇÕES SERÃO POR E-MAIL

Em função da pandemia do Covid-19, as inscrições são gratuitas e por meio eletrônico, exclusivamente para os e-mails. Edital de Patrocínios (edital.patrocinios@bancoamazonia.com.br ), Chamada pública lei de incentivo à cultura (edital.incentivocultura@bancoamazonia.com.br) e Edital de pautas do espaço cultural(edital.espacocultural@bancoamazonia.com.br).

O período de inscrições é de 05 de agosto a 20 de setembro de 2020. Serão aceitas as inscrições realizadas via eletrônica, até as 23h59.

QUEM PODE SE INSCREVER?

De acordo com a Coordenação de Patrocínios e Gestão da Marca do Basa, podem se inscrever pessoas físicas e jurídicas de toda a Amazônia Legal. O proponente pessoa física deve ser brasileiro nato ou naturalizado, maior de idade, legalmente documentado, com endereço fixo, residente na área de atuação do Banco da Amazônia. Já o proponente pessoa jurídica deve ser com ou sem fins lucrativos legalmente documentados.

Deverá estar claro no Estatuto Social da Pessoa Jurídica os atos constitutivos do proponente e os objetivos que a entidade pode executar, estando o projeto apresentado de acordo com tais objetivos. O estatuto e atas de diretoria devem estar devidamente registrados em cartório e com prazo de validade atualizado.

Na apresentação das propostas para projetos ambientais e sociais, a apresentação de projetos será somente por PJ. Os editais estarão disponíveis no site do Basa (bancoamazonia.com.br) a partir do dia 05 de agosto.