Indo na contra mão da desaceleração econômica causada pelo novo coronavírus no País, a Sicoob Credisul teve um forte crescimento no primeiro semestre de 2020.

A cooperativa saiu de R$ 1,6 bilhões de ativos para R$ 2,27 bilhões, um crescimento de 41,2%. Mesmo considerando a incorporação da Portocredi, em fevereiro, que trouxe R$ 280 milhões, foram mais de R$ 670 milhões de crescimento em seis meses.

A explicação pode estar em diversos fatores, classifica Vilmar Saúgo diretor executivo da Sicoob Credisul. “As inúmeras ações sociais que a cooperativa vem desenvolvendo em toda a área de abrangência, como as doações de mais de R$ 500 mil aos municípios durante a pandemia, a acelerada construção do Hospital Cooperar, a forte aderência dos cooperados ao modelo de distribuição de sobras, ao atendimento personalizado e até mesmo a forte expansão do agronegócio em sua área de abrangência”, aponta.

A carteira de crédito também cresceu consideravelmente, passou de R$ 1,32 para R$1,60 bilhões, crescimento de 21,45%. Isso demonstra que, mesmo na crise e com o risco aumentando, a cooperativa não deixou de socorrer seus cooperados e fomentar negócios.

“Um exemplo claro nesse quesito é que a Sicoob Credisul aplicou não só os R$ 13 milhões do Pronampe garantido pelo FGO, mas colocou outros R$ 10 milhões em recursos próprios na mesma taxa para não deixar seus cooperados desassistidos. Também renegociou todas as operações das micro e pequenas empresas que precisaram, dando a carência necessária para manter seus negócios. Criou também uma linha de crédito com juros subsidiados para pagar a folha de pagamento e garantia a manutenção dos empregos”, diz Saúgo.

Os depósitos totais foi o indicador que obteve o crescimento mais surpreendente no semestre. Saíram de R$ 686 milhões para R$ 1,22 bilhões, um crescimento de 77,81%. Seguido pelo depósito à vista, que mais que dobrou, saindo de R$ 358 milhões para R$ 730 milhões, crescimento de R$ 103,54%. O número de cooperados saltou de 25,5 mil para 40,7 mil, crescimento de 60%, demonstrando que cada vez mais as pessoas aderem ao cooperativismo de crédito como sua instituição financeira.

De acordo com Vilmar Saúgo, a Sicoob Credisul se mostrou prudente em relação ao pós crise. Por esse motivo, as provisões tiveram um incremento prudencial, embora a inadimplência ainda esteja na casa de 2%, “absolutamente controlada”, afirma o diretor. O provisionamento saltou de R$ 52 para R$ 88,5 milhões, crescendo 69,77% e criando assim um “colchão de segurança” para prever inadimplência futura, dessa forma as sobras mais juros ao capital do primeiro semestre alcançaram R$ 38,97 milhões, se mantendo no mesmo patamar do primeiro semestre de 2019.

“A projeção para o final de 2020 é um resultado total semelhante ao ano anterior, porém, mais sólido e preparada para crescer e se solidificar como uma das maiores cooperativas do Brasil. O Conselho de Administração e a diretoria executiva focam em dotar a cooperativa de estrutura adequada para buscar e atrair além do crescimento da instituição, novos negócios para a região, gerando assim a criação de empregos e desenvolvimento social para todos”, salienta Saúgo.