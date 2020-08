Na tarde desta quinta-feira 06, visitou a redação do Extra de Rondônia o deputado estadual Alex Redano, acompanhado do pré-candidato a prefeito de Vilhena, Paulo Sérgio Rodrigues da Silva, popular “Paulinho Argamazon”.

O deputado informou que visita Vilhena a convite de Paulinho, com objetivo de oficializar apoio de sua pré-candidatura ao Palácio dos Parecís.

“Me reuni com o todos os pré-candidatos a vereadores, fizemos visitas a empresários para articular questões políticas do partido e também tenho a intenção de trazer meus trabalhos da Região do Vale Jamari para Vilhena”, disse o parlamentar

Redano, que assume a presidência da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE) em 2021, afirma que as visitas servirão para expandir ainda mais os seus trabalhos. “Tenho meus amigos e colegas de parlamento aqui em Vilhena, como os deputados Luizinho Goebel e Rosangela Donadon, e quero me unir para somar recursos para o município”.

Enquanto representante do Republicanos, o deputado afirma estar surpreso com o crescimento do partido em Rondônia, pois hoje há nominatas em mais de 30 municípios com vários pré-candidatos a prefeito e vice.

“Estamos visitando vários municípios para fazer articulações e fortalecer ainda mais o partido. Temos tudo para dobrar o número de pessoas eleitas no Estado”. Enfatiza.

Em relação a Vilhena, o parlamentar garante que o município está bem forte e que terá o prazer em fazer campanha junto a Paulinho Argamazon, pois é uma pessoa que conhece bem.

CANDIDATURAS EM RO

Redano conta que no município de Ji-Paraná o partido já possui pré-candidatos, inclusive um dos nomes para gestão da cidade é o do atual deputado estadual Jhony Paixão.

Em Ariquemes, sua terra natal, a esposa dele, Carla Redano, que é atual presidente da Câmara de Vereadores, seria vice na chapa do atual prefeito

Thiago Flores, atual prefeito, que, ao mesmo tempo sonha em ser deputado federal.

“Thiago ficaria um ano no mandato e depois disputaria a deputado federal, deixando esposa como prefeito no restante do mandato. Porém, ela não quer continuar na vida pública e o prefeito também já desistiu”, analisa.

CPI ENERGISA

Sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Energisa, Redano explica que está difícil, pois devido à pandemia há um decreto proibindo as comissões. Segundo ele, para concluir o processo falta apenas uma audiência pública.

“Como que faz uma audiência com a pandemia? Eu recentemente fiz um pedido a presidência da Casa de Leis para que libere a audiência de forma virtual. Agora estamos aguardando”, pontuou.

O parlamentar ressaltou que a CPI trouxe diversas coisas à tona, como o contrato com a Policia Civil que hoje não existe mais e o convênio com o Ipem, o que gerou o discurso de descontos absurdo alertado diversas vezes por ele.

“Devido ao desserviço prestado pela Energisa com os rondonienses, a minha proposta é o pagamento dos R$ 800 milhões e o restante ser pago através de descontos para a população”, observa.

OPERAÇÕES DA PF

Em relação aos casos policiais envolvendo a Secretaria de Saúde, o futuro presidente fala que apoia as ações, pois acredita que todos devem responder por seus atos.