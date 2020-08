A.X.S., de 29 anos, foi preso na tarde desta quinta-feira, 6, suspeito de tráfico de drogas, posse de arma de fogo e receptação, em Vilhena.

Conforme boletim de ocorrência, a guarnição do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), recebeu informação do Núcleo de Inteligência (NI) para abordar um homem que transitava numa moto de cor azul, sendo ele conhecido das guarnições por comércio de entorpecente em Vilhena.

Com isso, foi feito acompanhamento do suspeito que trafegava pela Avenida Melvin Jones, sendo realizada a abordagem na Avenida Tancredo Neves.

Foi constado que o suspeito já foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Em revista foi localizado no forro do capacete substancia aparentando ser maconha, pesando 10 gramas.

Contudo, foi realizado incursão na casa do suspeito na Rua Pernambuco, no setor 19, e em revista no imóvel foi localizado no quarto numa gaveta do guarda-roupa, um revólver calibre 38 carregado com seis munições ogival intactas, duas oval e sete munições calibre 38 intactas.

Além disso, foi encontrado 1,420 quilogramas de substancia análoga a maconha, 65 gramas de pasta base de cocaína e 20 gramas cocaína, balança e precisão, objetos para embalar drogas, certa quantia em dinheiro e um aparelho de Narguilé, no qual o suspeito não soube dizer a procedência.

Indagado, o suspeito confessou que comercializava drogas e sabia que a qualquer momento poderia ser preso.

Diante dos fatos, o suspeito foi levado para a Unidade integrada de Segurança Pública (Unisp) e apresentado ao delegado de plantão.